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20:06, 15 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за попытку убить 80-летнюю соседку молотком

На Ставрополье мужчину осудили на 8 лет за попытку забить молотком до смерти пенсионерку

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд приговорил к восьми годам и двум месяцам лишения свободы 62-летнего местного жителя за попытку убить 80-летнюю соседку. Об этом во вторник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, утром 23 мая в городе Георгиевске фигурант напал на пенсионерку, избил молотком по голове и два раза ударил ножом. Пожилая женщина потеряла сознание, тогда осужденный решил, что она умерла, и сбежал. Однако врачам удалось спасти потерпевшую.

Ранее стало известно, что в Саратовской области задержан россиянин, подозреваемый в убийстве 69-летней пенсионерки.

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Екатерина Власова
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