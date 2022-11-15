В Москве 29-летнего мужчину обвинили в изнасиловании девушки в подъезде дома

На юге Москвы задержали 29-летнего мужчину за изнасилование девушки в подъезде дома

На юге Москвы задержали 29-летнего мужчину за изнасилование девушки в подъезде. Об этом во вторник, 15 ноября «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, ночью 14 ноября фигурант встретил на лестничной площадке дома, расположенного около Борисовского проезда, потерпевшую и надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 (Изнасилование) УК РФ. Сейчас задержанному предъявили обвинение. Решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Москве молодой человек зарезал незнакомца на улице и спрятал тело в мусорном контейнере.