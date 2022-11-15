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14:20, 15 ноября 2022Среда обитания

Средняя индексация тарифов ЖКХ будет ниже прогнозируемой инфляции

Средняя индексация тарифов ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции

Фото: Shutterstock

С 1 декабря 2022 года в Москве повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом стало известно после заседания президиума столичного правительства, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, подорожание ЖКУ будет почти на пять процентных пунктов ниже инфляции и достигнет девяти процентов. Минимальный взнос на капитальный ремонт установят на уровне 24,09 рубля за квадратный метр. Цены на услуги по обращению с отходами останутся без изменения, льготы и субсидии сохранятся.

Обычно цены на коммунальные услуги меняют с 1 июля, однако решение о переносе индексации тарифов на декабрь приняли на федеральном уровне. В следующий раз тарифы планируют пересмотреть 1 июля 2024 года.

Ранее Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Сообщалось, что подорожание составит не более девяти процентов, при этом цены на газ вырастут на 8,5 процента.

Нина Ташевская
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