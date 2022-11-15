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15:25, 15 ноября 2022Бывший СССР

В Пентагоне предостерегли Киев от наступления на левый берег Днепра

Politico: в Пентагоне призвали Киев к переговорам вместо наступления на левый берег Днепра

Фото: Shutterstock

В Пентагоне призвали Киев начать мирные переговоры с Москвой вместо того, чтобы вести наступление на левый берег Днепра, что приведет к новым жертвам. Об этом сообщает издание Politico.

Чиновники министерства обороны США считают, что борьба за Днепр может быть ожесточенной, а попытка отвоевать противоположный берег — это сложный военный маневр.

«Почему бы не начать говорить о [мирных переговорах], прежде чем бросать в бездну еще 100 000 жизней?», — сказал собеседник Politico.

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Алевтина Запольская
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