В Пентагоне предостерегли Киев от наступления на левый берег Днепра

Politico: в Пентагоне призвали Киев к переговорам вместо наступления на левый берег Днепра

В Пентагоне призвали Киев начать мирные переговоры с Москвой вместо того, чтобы вести наступление на левый берег Днепра, что приведет к новым жертвам. Об этом сообщает издание Politico.

Чиновники министерства обороны США считают, что борьба за Днепр может быть ожесточенной, а попытка отвоевать противоположный берег — это сложный военный маневр.

«Почему бы не начать говорить о [мирных переговорах], прежде чем бросать в бездну еще 100 000 жизней?», — сказал собеседник Politico.