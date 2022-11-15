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09:51, 15 ноября 2022Экономика

В России перестало хватать техники для складов

«Ведомости»: российским логистическим компаниям перестало хватать погрузчиков для складов

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Уход европейских и японских производителей с российского рынка, связанный с началом военных действий на Украине, привел к проблемам с техникой для складов. Логистические компании сообщают, что им перестало хватать погрузчиков, а поставки новых в достаточном количестве наладить не удается, пишут «Ведомости».

Отчет с соответствующими цифрами ранее выпустила компания ПЭК. Проблему подтвердили в источники и официальные представители в логистических и транспортных компаниях, а также дистрибуторы складской техники.

Поставки и обслуживание техники остановили такие компании, как John Deere, Caterpillar, Continental, Tadano, Kamatsu, Hitachi, Metso, Juhandrich. Цена запчастей для них выросла на 30-200 процентов в зависимости от категории, а сроки поставки увеличились в два раза, сказано в отчете ПЭК. Хуже всего ситуация обстоит с электронными компонентами.

Из-за этих проблем за восемь месяцев с начала года себестоимость логистики увеличилась на 16 процентов. Для решения проблемы компаниям приходится перестраиваться на альтернативных поставщиков из Турции и Китая.

Директор по продажам вилочных погрузчиков «Актио рус» Андрей Максимов рассказал, что китайские складские машины в полтора раза дешевле западных, их проще и дешевле обслуживать. В то же время коммерческий директор официального дистрибутора JAC в России «Еврокара-плюс» Эльвира Каюмова отметила, что купить технику в Китае непросто — мешают коронавирусные ограничения, заторы в портах и на железной дороге.

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Кроме того, срок производства погрузчиков в Китае вырос в полтора-два раза, поэтому дилеры не успевают поставлять необходимое количество оборудования в Россию. Также в ПЭК отмечают, что по техническим характеристикам китайские машины чаще всего уступают западным аналогам.

Управляющий директор НРА Сергей Гришунин заметил, что остроту проблемы частично снимает уход из России международных брендов, из-за чего спрос на склады упал. Однако в ближайшие три-четыре года логистическим компаниям все равно понадобятся погрузчики, вышки, подъемники, штабелеры, тали и гидравлические тележки. По оценкам эксперта, использование китайской техники из-за иных параметров может сократить вместимость складов на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что запасов зарубежных автомобилей в России осталось примерно на два-четыре месяца, в зависимости от бренда. Особенно остро проблема стоит с седанами европейских и японских производителей.

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Платон Щукин
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