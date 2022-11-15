Песков не увидел стола переговоров между Россией и Украиной после слов Макрона

Песков ответил на предложение Макрона о перемирии словами «не видим стола переговоров»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к тому, чтобы начать мирный процесс по Украине, словами о том, что Москва не видит стола переговоров. Цитату приводит РИА Новости.

«Безусловно, пока, собственно, не наблюдаем стола переговоров», — сказал Песков.

Как говорил ранее глава МИД России Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы продолжать говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, в чем заверил российского министра. Лавров ответил, что Москва готова к мирному урегулированию, однако его срывает Киев.

Лавров представляет на «Большой двадцатке» (G20) делегацию России. Помимо Макрона, он также разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.