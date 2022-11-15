Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Нижегородской области

Минздрав Нижегородской области: 9 человек госпитализированы после ДТП с автобусом

Девять человек госпитализированы в Нижегородской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего рабочих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Прибывшие на место медики оказали первую медицинскую помощь девяти пострадавшим. По предварительным данным, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, но находятся в стабильном состоянии», — рассказал Мелик-Гусейнов.

По его словам, пострадавших доставили в больницу города Арзамаса. Позднее было принято решение двоих человек, находящихся в стабильно тяжелом состоянии, перенаправить в областную клиническую больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде.

«У одного пострадавшего три компрессионных перелома позвоночника и травма грудной клетки. Второй пострадавший с несколькими рваными ранами частей тела и травмой глазницы», — сообщил министр, добавив, что за пострадавшими отправлены специализированные бригады санитарной эвакуации.

О ДТП на трассе Р-72 Владимир — Муром — Арзамас в Нижегородской области стало известно вечером 15 ноября. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Перевоз — Мухтолово», не справился с управлением и съехал в кювет.