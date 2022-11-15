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19:15, 15 ноября 2022Экономика

Табачный гигант оценил потери от ухода из России

Производитель табачной продукции Imperial Brands потерял 399 млн долларов от ухода из РФ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, Imperial Brands (бренды «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine), потерял 399 миллионов долларов от ухода из России и связанных с ней рынков. Об этом табачный гигант сообщает в отчете по результатам текущего финансового года.

В оценку также вошли потери Imperial Brands от прекращения деятельности в Казахстане, Киргизии и Монголии. Компания объяснила, что продолжение работы на смежных рынках в текущих условиях не является экономически целесообразным.

В общей сложности производитель потерял 463 миллиона фунтов стерлингов (549,6 миллиона долларов). Операционная прибыль компании составила меньше 2,7 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 миллиарда долларов), что на 15 процентов ниже, чем в предыдущем году. При этом выручка сократилась на 0,7 процента — до 32,55 миллиарда фунтов (38,7 миллиарда долларов) с 32,79 миллиарда фунтов (39 миллиардов долларов).

Imperial Brands приостановила деятельность в России в марте, после начала спецоперации на Украине. В конце апреля компания продала российский бизнес группе местных инвесторов. По оценкам исследовательской компании «Бизнес Аналитика», в 2021 году Imperial Brands занимала около 5,5 процента российского табачного рынка.

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Мария Грушко
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