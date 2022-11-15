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14:53, 15 ноября 2022Среда обитания

Названы самые подорожавшие виды новостроек в Москве

«Метриум»: сильнее всего в третьем квартале в Москве подорожали новостройки бизнес-класса

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Среди всех видов новостроек, расположенных в центре Москвы, за год сильнее всего подорожали объекты бизнес-класса. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

За период с третьего квартала 2021 года по третий квартал 2022-го средняя стоимость квадратного метра в квартирах и апартаментах бизнес-класса выросла на 30 процентов, до 492 тысяч рублей. Второе место в списке самых подорожавших новостроек в центре столицы заняли объекты элитного и делюкс-класса. Положительная динамика цен за год составила 14 процентов, до 1,7 миллиона рублей за «квадрат» по итогам третьего квартала нынешнего года. Наименьший рост показателя наблюдался в сегменте премиум-класса — на две тысячи рублей за год, до 699 тысяч рублей за квадратный метр.

В среднем новостройки в Центральном административном округе Москвы за указанный период подорожали на 16 процентов, до 1,2 миллиона за «квадрат». В общей сложности в сентябре 2022-го застройщики продавали там 2,2 тысячи объектов, в том числе 940 апартаментов. Из них в бизнес-классе для покупки доступны 780 лотов, в премиум-классе — 520, а в элитном и делюкс-классах — 850. За год объем предложения вырос незначительно, примерно на 100 объектов.

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По словам коммерческого директора девелопера «КОРТРОС-Москва» Дмитрия Железнова, новые квартиры и апартаменты бизнес-класса дорожают из-за большого спроса на них. Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова добавила, что по причине того, что цены на новостройки премиум-класса в ЦАО подскочили в начале текущего года, многие покупатели решили остановиться на более доступных вариантах из бизнес-класса. В результате цены в этом сегменте пошли вверх. Раджабова отметила, что жилье в центре столицы служит очень ликвидным долгосрочным вариантом вложения денег, поэтому приобретение объекта бизнес-класса является оптимальным вариантом, если покупатель хочет сохранить свои средства, рассчитывает на перепродажу или сдачу в аренду.

В ноябре ТАСС со ссылкой на данные Росреестра сообщил, что в Москве подешевели квартиры в новостройках. По их данным, в сентябре 2022 года средняя стоимость сделки с квартирой в новостройке Москвы снизилась на 7,3 процента относительно августа.

Полина Кислицына
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