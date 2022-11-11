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14:48, 11 ноября 2022Среда обитания

В Москве подешевели квартиры в новостройках

Росреестр: сумма сделки с квартирами в новостройках Москвы снизилась на 7,3 процента

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В сентябре 2022 года средняя стоимость сделки с квартирой в новостройке Москвы снизилась на 7,3 процента относительно августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росреестра.

Средняя стоимость достигла 18,1 процента. В августе показатель находился на уровне 19,5 процента. Таким образом в девятом месяцев бюджет покупки снизился на 1,4 миллиона рублей.

Что касается изменения цены за год, в среднем объекты подешевели на 2 процента. Больше всего подобное жилье в 2021 году стоило в апреле — сумма сделки достигла 24 миллионов рублей. В 2022 году максимальную стоимость зафиксировали в январе — 20 миллионов рублей.

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С августа также подорожали апартаменты и помещения на первых этажах новостроек. Средняя цена повысилась на 8,9 процента и к сентябрю достигла 18,95 миллиона рублей. Относительно сентября 2021 года показатель стал больше на 12,6 процента.

Ранее аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, что по итогам октября 2022 года квадратный метр в новых квартирах массового сегмента в Москве подорожал на 11,5 процента относительно аналогичного периода 2021 года. В десятом месяце текущего года средняя стоимость квадратного метра составила 273,5 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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