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19:58, 10 ноября 2022Среда обитания

Раскрыта динамика цен на новостройки в Москве

За год квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на 11,5 процента
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам октября 2022 года квадратный метр в новых квартирах массового сегмента в Москве подорожал на 11,5 процента относительно аналогичного периода 2021 года. Информацию о динамике цен на новостройки в столице раскрыли аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

В десятом месяце текущего года средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента составила 273,5 тысячи рублей. За месяц этот показатель вырос незначительно, на 0,1 процента.

Что касается средней стоимости квартиры, то в октябре нынешнего года она оказалась на уровне в 12,6 миллиона рублей. По сравнению с десятым месяцем предыдущего года параметр увеличился на 7,2 процента. Относительно сентября 2022-го в октябре того же года цена практически не изменилась. Средняя площадь покупаемых квартир в новостройках за год уменьшилась на 3,7 процента, до 46 квадратных метров.

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По словам генерального директора «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталии Кузнецовой, по итогам октября текущего года на первичном рынке Старой Москвы зарегистрировали 2,8 тысячи договоров долевого участия, что на 43,6 процента меньше, чем в сентябре. По сравнению с показателем предыдущего года отрицательная динамика составила 41,1 процента. Кузнецова добавила, что подобное снижение числа сделок было отмечено впервые с июня 2022 года.

В ноябре стало известно о том, что в третьем квартале 2022 года в Москве резко увеличилось количество доступных для покупки квартир в новостройках. По данным аналитиков компании «Метриум», в Новой Москве предложение квартир на продажу выросло сильнее, чем в старой — плюс 25 процентов против плюс 3,5 процента.

Полина Кислицына
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