Раскрыта динамика цен на новостройки в Москве

За год квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на 11,5 процента

По итогам октября 2022 года квадратный метр в новых квартирах массового сегмента в Москве подорожал на 11,5 процента относительно аналогичного периода 2021 года. Информацию о динамике цен на новостройки в столице раскрыли аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

В десятом месяце текущего года средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента составила 273,5 тысячи рублей. За месяц этот показатель вырос незначительно, на 0,1 процента.

Что касается средней стоимости квартиры, то в октябре нынешнего года она оказалась на уровне в 12,6 миллиона рублей. По сравнению с десятым месяцем предыдущего года параметр увеличился на 7,2 процента. Относительно сентября 2022-го в октябре того же года цена практически не изменилась. Средняя площадь покупаемых квартир в новостройках за год уменьшилась на 3,7 процента, до 46 квадратных метров.

По словам генерального директора «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталии Кузнецовой, по итогам октября текущего года на первичном рынке Старой Москвы зарегистрировали 2,8 тысячи договоров долевого участия, что на 43,6 процента меньше, чем в сентябре. По сравнению с показателем предыдущего года отрицательная динамика составила 41,1 процента. Кузнецова добавила, что подобное снижение числа сделок было отмечено впервые с июня 2022 года.

В ноябре стало известно о том, что в третьем квартале 2022 года в Москве резко увеличилось количество доступных для покупки квартир в новостройках. По данным аналитиков компании «Метриум», в Новой Москве предложение квартир на продажу выросло сильнее, чем в старой — плюс 25 процентов против плюс 3,5 процента.