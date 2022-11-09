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08:55, 9 ноября 2022Среда обитания

В Москве стало резко больше одного типа жилья

«Метриум»: предложение новостроек в Новой Москве выросло на 25%, а в Старой — на 3%

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В третьем квартале 2022 года в Москве стало резко больше доступных для покупки квартир в новостройках. О динамике предложения этого типа жилья в столице рассказали аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Известия».

По данным специалистов, в Новой Москве предложение квартир на продажу выросло сильнее, чем в Старой — плюс 25 процентов против плюс 3,5 процента. При этом отмечается, что в обоих случаях речь идет в основном о жилье комфорт-класса.

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Основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин добавил, что число реализуемых проектов на первичном рынке в Новой Москве в третьем квартале выросло с 32 до 37. «Местные жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса не уступают по качеству старомосковским, но по цене гораздо доступнее», ― пояснил эксперт. Кроме того, инфраструктура в Троицком и Новомосковском административных округах стремительно развивается, а ее качество иногда даже лучше, чем в некоторых старых районах столицы.

По словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, в целом динамика предложений на жилье в 2022 году отражает некоторую нормализацию рынка после ажиотажного спроса в 2021-м. На ситуации отразилась сильная неопределенность весной 2022 года, на фоне которой многие девелоперы не спешили запускать новые проекты.

«В обоих случаях итогом стало сокращение объема предложения в целом по рынку, что повышало средний уровень цен. С июня, когда проявились очевидные позитивные тенденции, девелоперы вывели на рынок большие объемы нового предложения, а цены практически перестали расти», ― уточнила специалистка.

Ранее стало известно, что в октябре 2022 года жители Москвы и области резко потеряли интерес к квартирам в новостройках. Спрос на жилье на первичном рынке Старой Москвы снизился на 43 процента, а в Подмосковье — на 33 процента.

Нина Ташевская
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