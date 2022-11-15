Трое россиян похитили женщину из бара из-за оскорблений в соцсетях

Во Владимирской области трое мужчин похитили женщину в качестве мести за обиды в соцсетях

Во Владимирской области под суд пойдут трое местных жителей за похищение знакомой — они решили проучить женщину за оскорбления в социальных сетях. Об этом во вторник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 марта один из обвиняемых и потерпевшая обменялись оскорблениями и претензиями в личной переписке в социальных сетях. Тогда мужчина решил отомстить. Вместе со своими друзьями он отправился в бар, где отдыхала обидчица, силой вывел ее, посадил в машину и увез в безлюдное место. Там женщину незаконно удерживали и несколько раз ударили по голове и лицу. Потерпевшей удалось сбежать и обратиться в полицию. Уголовное дело в отношении троих россиян отправили в суд. Свою вину они признали.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области 33-летний россиянин после распития спиртного убил хозяина и его мать.