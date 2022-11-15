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15:13, 15 ноября 2022Бывший СССР

В ООН обеспокоились пытками пленных России и Украины

Глава миссии ООН Богнер обеспокоилась пытками российских и украинских пленных

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине Матильда Богнер выразила беспокойство пытками российских и украинских пленных. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я повторю, что стороны конфликта имеют четкие правовые обязательства по расследованию и судебному преследованию всех утверждений о нарушениях международного гуманитарного права в связи с обращением с военнопленными, находящимися под их контролем, независимо от их принадлежности», — сказала она.

Богнер уточнила, что Украина предоставила миссии конфиденциальный доступ к пленным в местах их пребывания. Как она утверждает, Россия этого не сделала, представители ООН проводили интервью с украинскими военнопленными после освобождения. При этом, по ее словам, обе стороны применяют пытки к пленным. Кроме того, Богнер отметила, что ООН неизвестно число удерживаемых военнопленных России и Украины.

Ранее в ООН призвали Москву и Киев расследовать инциденты с предположительно имевшими место пытками военнослужащих на украинской территории. Сообщалось, что организация проверяет появившиеся материалы, в том числе изучает видеозаписи с обеих сторон.

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Кристина Есикова
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