Германия отремонтирует оружие ВСУ в Словакии

Глава Минобороны ФРГ анонсировала открытие в Словакии центра по ремонту техники ВСУ

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт объявила, что ФРГ откроет в Словакии центр, где будут ремонтировать использованное на Украине оружие и технику. Об этом пишет Handelsblatt.

Ламбрехт пообещала «начать немедленно» проект по восстановлению техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом она договорилась со своим словацким коллегой. Уточняется, что особое внимание ремонтники уделят немецким самоходным артиллерийским установкам (САУ) Panzerhaubitze 2000 и реактивным системам залпового огня (РСЗО).

Помимо этого, ФРГ приступит к обучению солдат ВСУ, согласно решению Европейского Союза. Ламбрехт не стала раскрывать места обучения украинских военных, сославшись на меры безопасности.

В конце октября Украина договорилась с Германией об увеличении военной помощи. Берлин в 2023 году нарастит военную поддержку Киева с 690 миллионов до более чем двух миллиардов евро. О соответствующей договоренности с Берлином сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

