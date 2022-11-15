В Ижевске пройдет фестиваль пельменей

В Ижевске в феврале пройдет фестиваль «Всемирный день пельменя»

В Ижевске в феврале 2023 года в девятый раз пройдет ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртской республики.

Главный день фестиваля назначен на 11 февраля, ему будет предшествовать пельменная неделя, которая стартует 6 февраля. Гостей праздника ждут пельменные мастерские, мастер-классы, экскурсии по «пельменным» местам Удмуртии, мероприятия с национальным колоритом и тематические рубрики на интернет-телеканале на удмуртском языке ДАУР-ТВ. Кроме того, к фестивалю присоединятся кафе и рестораны по всей республике.

«Удмуртия традиционно считается родиной пельменей. Название легендарного блюда происходит от удмуртских слов пель (ухо) и нянь (хлеб). Пельнянь любим жителями не только нашей страны, но и по всему миру», — говорится в публикации. Кроме пельменей, на фестивале можно будет попробовать другие традиционные блюда: перепечи, табани с зыретом, выртырем, аръян и кокрок с яблоком.

Ранее сообщалось, что в Новороссийск после двухлетнего перерыва, случившегося из-за пандемии коронавируса, вернулся рыбный фестиваль «Хамса». Мероприятие проходило с 3 по 6 ноября. В эти дни на набережной работали торговые модули и фермерские лавки с продуктами и блюдами черноморской кухни, морепродуктами и живой рыбой. Гости фестиваля смогли попробовать уху по-черноморски, паэлью из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой.