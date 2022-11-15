Кремль отреагировал на заявление Зеленского про «Минск-3»

Пресс-секретарь Песков: слова Зеленского подтверждают отказ Киева от переговоров

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что никакого «Минска-3» не будет, абсолютно подтверждает тезис о нежелании Киева вести переговоры. Так на это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Абсолютно подтверждает», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По его словам, российская сторона неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России освободить всех украинских пленных. Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех». Кроме того, украинский лидер выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».