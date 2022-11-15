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16:25, 15 ноября 2022Россия

Власти сообщили об эвакуации экипажа аварийно севшего в Приангарье Ми-8

Власти Приангарья сообщили об эвакуации экипажа аварийно севшего вертолета Ми-8
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: РИА Новости

Экипаж вертолета Ми-8, который совершил аварийную посадку в Приангарье, обнаружили. На данный момент людей вывозят на вездеходе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Наземная поисковая группа "Газпрома", которая подключилась к поискам, обнаружила экипаж. Людей на вездеходе вывозят на точку, где они смогут получить всю нужную помощь», — сказал глава региона.

Воздушное судно, отметил губернатор, предположительно, серьезно пострадало. На данный момент началась проверка инцидента, специалистам предстоит выяснить причину происшествия.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области 15 ноября. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что воздушное судно выполняло технический рейс, оно принадлежит местной авиакомпании «Ангара».

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Никита Абрамов
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