Верховный суд России предложил отказаться от оглашения полного текста приговора в суде

Верховный суд России предложил отказаться от обязанности оглашать полный текст приговора в суде. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Согласно тексту документа, судья должен будет огласить только вводную и резолютивную части приговора, а его полный текст получат на руки подсудимый, адвокат и прокурор. Они смогут изучить оценку доказательств и выводы суда.

Пленум Верховного суда одобрил внесение законопроекта в Госдуму. Если его одобрят, нововведение закрепят в Уголовно-процессуальном кодексе.

18 августа сообщалось, что глава Верховного суда РФ Лебедев призвал судей реже арестовывать фигурантов уголовных дел.