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12:49, 15 ноября 2022Россия

Двухлетний российский ребенок распылил себе в рот отраву для насекомых

Двухлетний ребенок в Тюменской области чуть не умер, распылив себе в рот дихлофос

Фото: Caleb Woods / Unsplash

В Тюменской области двухлетний ребенок чуть не умер, распылив себе в рот отраву для насекомых. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава российского региона во «ВКонтакте».

«С дихлофосом в руках его застали в момент распыления», — говорится в заявлении ведомства.

Родители вызвали у ребенка рвоту, промыли рот водой и вызвали скорую помощь. Состояние пострадавшего не уточняется.

Ранее в ноябре стало известно, что 14-летний школьник впал в кому после того, как искупался в бассейне нижневартовского спортивного центра. Уточнялось, что во время занятия с тренером мальчик начал тонуть и ушел под воду.

Школьника вытащили из бассейна и госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка церебральную кому и утопление.

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Евгения Куликова
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