Защищавший мать российский подросток ударил ножом ее сожителя

В Красноярском крае 12-летний подросток, защищая мать, ударил ножом ее сожителя

В Лесосибирске Красноярского края 12-летний ребенок ударил 29-летнего мужчину ножом в грудную клетку — мальчик защищал мать от ее сожителя. Об этом во вторник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По версии следствия, 13 ноября мужчина в состоянии алкогольного опьянения из ревности принялся избивать свою сожительницу. В это время с прогулки вернулся ее сын. Вместе они заперлась в комнате, подросток взял с собой кухонный нож. Агрессивные выпады со стороны мужчины продолжились, в результате чего мальчик ударил его ножом в грудную клетку. Пострадавшего доставили в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Астрахани мужчина предстанет перед судом за убийство напавшего на него с ножом пасынка.