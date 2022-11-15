В Индии на Днях российского кино покажут самые успешные отечественные фильмы

В Мумбаи с 17 по 20 ноября пройдет Russian Film Festival в офлайн-формате

В Индии на Днях российского кино под брендом Russian Film Festival с 17 по 20 ноября покажут отечественные фильмы в офлайн-формате. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что офлайн-показы фильмов пройдут впервые — в Мумбаи зрителям представят самые успешные российские проекты. Так, на большом экране появятся комедии «Холоп» Клима Шипенко и «Молодой человек» Александра Фомина, семейное кино «Пальма» Александра Домогарова-младшего, балетная драма «Большой» Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов».

В 2021 году Russian Film Festival проходил в течение трех недель на одной из крупнейших индийских VOD-платформ, к онлайн-фестивалю российского кино присоединилось почти 700 тысяч зрителей. Проект организован «Роскино» при поддержке Министерства культуры России.

«Проведение Russian Film Festival вместе с участием с Film Bazaar, крупнейшим в Южной Азии кинорынке, который откроется 20 ноября, а также недавняя серия образовательных семинаров по Индии для российских кинематографистов под нашим брендом ROSKINO Academy — это комплексная стратегия по усилению присутствия российского контента на этом большом и сложном рынке», — заявила генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто.

Ранее в ноябре сообщалось, что на кинофестивале Russian Film Festival, который стартовал в Испании, зрителям бесплатно покажут картину об известном отечественном режиссере Сергее Бондарчуке «Бондарчук. Battle» (режиссер Илья Белов, 2021). Другие новинки российского кино также будут представлены онлайн на испанских VOD-платформах.