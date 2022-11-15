Родителям подсказали способ избежать детской истерики в магазинах игрушек

The Sun: чтобы избежать детских истерик в магазинах, нужно делать фото для Деда Мороза

Чтобы избежать детских истерик в магазинах игрушек, нужно делать специальное «фото для Санта-Клауса», посоветовала американская журналистка Девин Александр. На ролик в TikTok, в котором она подсказала родителям способ договориться с ребенком, обратило внимание издание The Sun.

По словам Александр, ребенку надо сказать, что сейчас купить желаемое не получится, но можно сделать снимок в обнимку с игрушкой для Санта-Клауса (американский аналог Деда Мороза, — прим. ред. «Ленты.ру»), чтобы он знал, что подарить на новогодние праздники. «Я говорю дочери, что мы сделаем фотографию для Санта-Клауса, а в конце года посмотрим снимки в папке и выберем то, что она действительно хочет. Так мне не приходится говорить "нет" — потрясающе», — объяснила она.

Кроме того, продолжила журналистка, сделанные фотографии можно посылать родственникам и друзьям семьи, которые не знают, что подарить ребенку. «Я уже знаю, чего она хочет! Поделитесь этим советом с печальной мамой ребенка, которая боится выйти с ним за покупками», — призвала она в ролике, собравшем 5,4 миллиона просмотров.

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