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16:02, 10 ноября 2022Забота о себе

Лауреат «Эмми» назвал способ совместить родительство и психическое заболевание

Кукловод Биззаро заявил, что из-за СДВГ ему нужны получасовые паузы в общении с ребенком

Фото: @davidbizzaro

Кукловод из детской передачи «Улица Сезам», лауреат телепремии «Эмми» Дэвид Биззаро заявил, что из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) ему нужны получасовые паузы в общении с его пятимесячным ребенком. Способ совместить родительство с этим психическим заболеванием он назвал в беседе с People.

По словам Биззаро, о скором родительстве он узнал сразу после постановки диагноза, подразумевающего трудности с концентрацией внимания, гиперактивность и плохо управляемую импульсивность. Когда сын родился, его жена, у которой нет СДВГ, внезапно смогла понять его состояние, поскольку страдала от недостатка сна.

«У нас в спальне был маленький гремлин, просыпавшийся каждые тридцать минут, и жена чувствовала себя странно. Я нашел статью, в которой было сказано, что некоторые молодые матери жалуются на симптомы СДВГ, а врачи объясняют их состояние депривацией сна. Жена сказала, что теперь понимает меня лучше», — сказал артист.

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Биззаро договорился с женой, что для него жизненно необходимы перерывы в общении с ребенком. «Я ухожу в свою спальню, лежу на кровати в темноте без телефона, музыки и прочего, может, закрываю глаза. Если в голову приходят мысли, я им не мешаю. Не давлю на себя никак, чтобы от них избавиться, ничего не делаю, обычно мне хватает получаса», — рассказал о своем способе справиться со стрессом кукловод.

При этом, отметил мужчина, он не уклоняется от своих родительских обязанностей. «Несмотря на свои нейроотличия, я все еще несу ответственность за семью и свои задачи», — подчеркнул он.

Биззаро также рассказал, что пара выработала подходящую обоим тактику укладывания малыша на ночной сон. «Вечером я надеваю наушники и занимаюсь бытом, а Кэсси укладывает ребенка, или наоборот: я мою ребенка, кладу его спать», — описал он типичный семейный вечер.

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Александра Лисица
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