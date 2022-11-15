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13:04, 15 ноября 2022Мир

Шольц пообещал продолжить контакты с Путиным

Канцлер Германии Шольц пообещал, что продолжит контакты с Путиным

Фото: Dita Alangkara / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что продолжит контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова передает Reuters.

Глава немецкого правительства отметил на полях саммита G20 на острове Бали, что важно продолжать переговоры с российским руководством. «Перед войной я долго с ним говорил в Москве, после этого я с определенными перерывами говорил с ним по телефону, и я продолжу это делать. С моей стороны нет предубеждений против таких разговоров», — уточнил он.

Шольц также заявил о необходимости продолжать контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своем желании продолжать говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы найти возможность урегулировать конфликт на Украине.

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Виктория Кондратьева
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