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12:59, 15 ноября 2022Мир

Лавров назвал сообщения о тайных переговорах США по Украине слухами

Глава МИД России Лавров назвал слухами сообщения о подготовке США переговоров по Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сообщения, что США готовят почву для переговоров Украины и России, не имеют оснований и не соответствуют действительности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Цитату приводит ТАСС.

Он назвал слухами сообщения о том, что Белый дом якобы начал подготовку тайных переговоров между Киевом и Москвой. «Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании [президента Украины Владимира] Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа», — подчеркнул министр.

Лавров представляет на «Большой двадцатке» (G20) делегацию России. Он уже поговорил с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

О том, что Госдеп США готовит почву для переговоров России и Украины, которые могут состояться в будущем, писало ранее издание Politico. Утверждается, что многие в Пентагоне разделяют мнение о том, что возможности переговоров Москвы и Киева откроются зимой.

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Виктория Кондратьева
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