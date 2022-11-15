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11:37, 15 ноября 2022Мир

Американку поймали при попытке вывезти из Гватемалы национальное достояние

WP: американку во второй раз арестовали в Гватемале за контрабанду артефактов майя

Фото: Globallookpress.com

Гражданка США Стефани Эллисон Джоллак была арестована полицией Гватемалы за контрабанду 166 артефактов доколумбовой цивилизации майя. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что тремя днями ранее женщина была задержана властями Гватемалы в аэропорту за попытку вывезти из страны две каменные статуэтки, относящиеся к цивилизации майя. Джоллак заявила, что приобрела эти артефакты, изготовленные предположительно между 600 и 900 годами нашей эры, на рынке в туристическом городке Антигуа в Гватемале. Правоохранители отпустили американку под подписку о невыезде.

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Представители министерства культуры Гватемалы заявили, что найденные в багаже каменные скульптуры известны как «топоры майя», названные так за свою характерную форму. Декоративная резьба указывает, что артефакты вряд ли использовались в качестве топоров, скорее они были символически связаны с церемониальной майянской игрой в мяч — тлачтли.

13 ноября женщину задержали вновь. На этот раз Джоллак вместе со своим попутчиком, американцем Джорджио Сальвадор Россилли, перевозили в автомобиле 166 реликвий доколумбовой эпохи. Сообщается, что женщине могут предъявить обвинение в торговле национальным достоянием Гватемалы.

В июне суд Багдада приговорил гражданина Великобритании к 15 годам тюремного заключения за попытку контрабанды древних артефактов из страны.

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Глеб Бажуткин
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