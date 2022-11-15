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13:51, 15 ноября 2022Наука и техника

Выявлено идеальное время занятий спортом для снижения риска сердечных болезней

Занятия спортом в утреннее время снизили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Голландские специалисты из Медицинского центра Лейденского университета выявили идеальное время для занятий спортом, чтобы сократить риск сердечно-сосудистых болезней. Результаты работы опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

Авторы изучили данные более 85 тысяч человек в возрасте от 42 до 78 лет, у которых на момент начала исследования не было никаких сердечных или сосудистых заболеваний. Участников попросили в течение семи дней носить на руке трекер, который фиксировал их активность. За шесть-восемь лет наблюдения у 2911 участников развилась ишемическая болезнь сердца, а у 796 случился инсульт. Ученые сравнили время максимальной активности в течение 24-часового периода со статистикой развития сердечно-сосудистых болезней.

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Оказалось, что наибольшая активность между 8 и 11 часами утра была связана с наименьшим риском как сердечных заболеваний, так и инсульта. У таких испытуемых шансы на ишемическую болезнь сердца был на 11 и 16 процентов ниже соответственно по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у тех, кто занимался спортом поздним утром, снижалась вероятность возникновения инсульта на 17 процентов.

Причем такие результаты были верны вне зависимости от хронотипа человека, то есть корреляции были подвержены как люди-совы (которые поздно отходят ко сну и поздно встают), так и люди-жаворонки (рано ложащиеся спать и рано просыпающиеся). Более того, особенно выраженный эффект наблюдался у женщин: на 22 и 24 процента более низкий риск развития ишемической болезни сердца и на 35 процентов инсульта.

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Елена Апазиди
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