Набиуллина назвала способ избежать масштабный кризис в мировой экономике

Набиуллина: повышение учетных ставок мировыми регуляторами поможет избежать кризиса

Глобального финансового кризиса в мировой экономике можно избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, такой способ назвала глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее слова цитирует РИА Новости.

«Центральные банки справятся с раскручиванием инфляции, повышая ставки. Конечно, более высокие ставки будут сдерживать рост, но масштабного кризиса удастся избежать, и мировая финансовая система сохранит устойчивость», — считает она.

Глава ЦБ также уверена, что российский бизнес в ближайшие годы будет переходить от продажи сырья к производству продукции с более высокой степенью переработки. Кроме того Набиуллина сказала, что укрепившийся рубль позволяет восстанавливать объемы импорта, несмотря на логистические и ценовые издержки.

Ранее Набиуллина говорила, что инфляция в России не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках. Набиуллина добавила, что низкая инфляция приносит пользу бизнесу и населению.