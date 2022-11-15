Дочь успела осуществить последнее желание отца за несколько часов до его смерти

Asia One: дочь исполнила желание смертельно больного отца и устроила свадьбу в хосписе

Смертельно больной житель Сингапура принял участие в свадебной чайной церемонии дочери, которую та устроила в хосписе, и умер через несколько часов. О том, как девушка успела в последний момент успела осуществить последнее желание отца, сообщает Asia One.

29-летняя Сен Хуэй Син рассказала, что у ее отца по имени Генри диагностировали колоректальный рак три года назад. Провести хирургическую операцию было бы слишком рискованно, так как мужчина страдал от проблем с сердцем, поэтому семья решила прибегнуть к химиотерапии и лучевой терапии.

Сначала состояние Генри стабилизировалось, но затем начало резко ухудшаться. Семье сказали, что пациенту осталось жить не более трех месяцев и перевели его в хоспис. «Мы начали обсуждать, есть ли у отца не исполненные желания», — вспомнила Син. Мать сказала ей, что самым большим его желанием было увидеть, как дочь выходит замуж.

Сен и ее возлюбленный решили организовать церемонию как можно быстрее. Семья жениха поддержала эту идею. Команда волонтеров из благотворительной организации Ambulance Wish Singapore, которая занимается исполнением желаний смертельно больных людей, вызвалась помочь паре, и молодожены устроили свадебную чайную церемонию в хосписе. За три дня волонтерам удалось найти и украсить помещение, договориться с визажистом, подобрать букет и подготовить все необходимое для проведения чайной церемонии.

Сен была поражена результатом. «Все прошло даже лучше, чем я ожидала», — подчеркнула она. С разрешения руководства хосписа, семьи родственников смогли присутствовать на церемонии. Особенно трогательным был момент, когда жених Сен преподнес ее отцу чай. «Когда жених сказал Генри: "Папа, чай для вас", мы поняли, что хотя Генри выглядел уставшим, его сердце было переполнено радостью. Это было очень трогательное зрелище», — написали позже представители организации в соцсетях.

Невеста рассказала, что ее отец пытался держать чашку обеими руками. «Он уже не мог нормально есть, но выпил чай», — отметила она. После того как желание мужчины было исполнено, он мирно ушел из жизни в этот же день.

Сен рассказала, что пара планирует провести 18 декабря домашнюю свадебную церемонию. Масштабное празднование они решили отложить до следующего года.

Ранее сообщалось, что смертельно больная жительница Сингапура смогла осуществить свое последнее желание и пришла на свадьбу сына. Она была прикована к медицинской кровати-каталке и из-за сильных болей смогла сидеть всего десять минут.