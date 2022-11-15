Двоих россиян осудят за заказное убийство бизнесмена в 2010 году

В Волгограде осудят двоих киллеров, до смерти забивших бизнесмена монтировкой в 2010 году

В Волгограде суд рассмотрит дело двоих исполнителей заказного убийства 51-летнего предпринимателя, совершенного 12 лет назад. Об этом во вторник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 апреля 2010 года на парковке теннисного клуба обнаружили тело бизнесмена. Было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи установили, что в тот день в спортивный клуб приехали неизвестные мужчины и представились рабочими. Они ждали, когда потерпевший пойдет на тренировку, проследовали за ним, а затем обездвижили электрошокером и забили до смерти металлической монтировкой. Установить личности фигурантов правоохранителям тогда не удалось.

В 2022 году эксперты обнаружили генетические следы на орудии преступления и перчатке и задержали фигурантов. Выяснилось, что убийство было совершено по найму, а исполнителями выступили 21-летний на тот момент студент и его 26-летний друг. Им предъявили обвинение по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас киллеры находятся в СИЗО.

Известно, что заказчик преступления — 45-летний коммерсант.