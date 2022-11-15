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18:10, 15 ноября 2022Путешествия

Названы самые полюбившиеся туристам в 2022 году страны

ForwardKeys: Доминиканская Республика стала самой популярной страной 2022 года

Фото: Andreea Munteanu / Unsplash

Самым популярным туристическим направлением в 2022 году названа Доминиканская Республика. Рейтинг стран с наибольшим приростом путешественников подготовила компания ForwardKeys, исследование размещено на ее сайте.

Отмечается, что специалисты проанализировали, по каким направлениям наблюдается самый большой прирост туристов по сравнению с 2019 годом — последний период, когда общемировой показатель путешествий был на аналогичном с 2022 годом уровне.

Доминиканская Республика в текущем году приняла на пять процентов больше туристов, чем в 2019 году, и стала абсолютным лидером рейтинга. Отмечается, что в условиях продолжающегося восстановления туристической отрасли после пандемии коронавируса показатель прироста турпотока является «довольно впечатляющим». На втором месте оказалась Турция — ей удалось сохранить то же число путешественников, что в докризисный год. Как и три года назад, туристы по-прежнему любят ездить в Коста-Рику и Мексику (0 процентов прироста).

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На пятое и шестое места опустилась Ямайка и Пакистан (падение турпотока в 2022-м по сравнению с 2019 годом составило лишь 5 процентов), далее идет Бангладеш (восемь процентов), Греция (12 процентов), Египет (15 процентов) и Португалия (16 процентов).

Ранее в ноябре россиянам назвали самые дешевые пляжные направления для поездок поздней осенью. Так, выгоднее всего двоим туристам отправиться в Египет — десятидневный тур с перелетом по системе «все включено» обойдется в 71,2 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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