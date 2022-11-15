Россиянам предложили туры на любимый курорт богачей со скидками до 50 процентов

АТОР: стоимость недельного тура на Мальдивы весной 2023 года стартует от 176 тысяч рублей

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам способ выгодно отдохнуть на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей. Путевки на весну 2023 года туроператоры предложили россиянам со скидками до 50 процентов, сообщается на сайте организации.

Так, наиболее низкие цены на размещение в отелях Мальдив — с мая по октябрь. «В этот период действует самая минимальная контрактная стоимость, а гостиницы предоставляют хорошие скидки — вплоть до 50 процентов», — рассказали представили туротрасли. При этом отмечается, что размер скидки нередко зависит от продолжительности отдыха: чем больше дней, тем больше скидка. Также ряд отелей предлагает бесплатные ночи, например, при бронировании семи ночей — восьмая в подарок.

Также выгодно отдохнуть на курортах страны можно в конце ноября-начале декабря — туроператоры предлагают туристам путевки со скидками от 35 до 40 процентов. Например, у Anex Tour доступен пакетный тур на восемь ночей с прямым перелетом 23 ноября и недельным проживанием в гестхаусе с завтраками за 176 тысяч рублей на двоих. У компаний Tez Tour и ICS Travel Group в ноябре стоимость недельных путевок на острова с прямым перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле без завтраков стартует от 240 тысяч рублей на двоих. У «Веди Групп» недельный отдых all inclusive с вылетом из Москвы и проживанием в гостинице категории пять звезд начинается от 359,9 тысячи рублей на двоих.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых мест для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В ноябре эксперты туротрасли предложили россиянам бюджетно слетать в осенне-зимний период на Мальдивы. Отмечается, что стоимость авиабилетов в популярную пляжную страну снизилась практически в два раза. Снижение стоимости, вероятно, связано с расширением российскими авиаперевозчиками полетных программ на острова.