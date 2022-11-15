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16:36, 15 ноября 2022Россия

Российский школьник ударил по лицу классную руководительницу и попал на видео

В Туле школьник ударил по лицу классную руководительницу, прокуратура начала проверку

В Туле школьник ударил по лицу классную руководительницу. Происшествие попало на видео, соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал Myslo.

На ролике видно, как российский подросток, стоя у доски в классе, размахивается и наносит удар кулаком по лицу учительнице. Женщина просит ребенка вернуться на место, другие дети не вмешиваются в происходящее.

Позже выяснилось, что школьник нападает на учителей не в первый раз. Тульская прокуратура заинтересовалась видеороликом и организовала проверку.

На мать мальчика составили административный протокол. Кроме того, учебное заведение готовит документы для перевода школьника на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге учитель угрожал пятиклассникам словами «я бить могу, и мне ничего не будет». Поведение преподавателя встревожило родителей — они попросили директора отстранить учителя от занятий, но выяснилось, что заменить биолога некем.

Анна Щербакова
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