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04:40, 15 ноября 2022Россия

Власти заявили о репрессиях Украины против жителей Херсона

Власти Херсонской области заявили о репрессиях Украины против жителей Херсона

Фото: РИА Новости

В пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо заявили о репрессиях Украины против жителей Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже есть данные о репрессиях в отношении мирных жителей, просто продолжавших работать в последние месяцы», — говорится в сообщении. В пресс-службе предупредили, что в ближайшее время «можно ожидать любых провокаций». «От высылки из Херсона всех оставшихся жителей до повреждения плотины Каховской ГЭС», — уточнили там.

Помимо этого, жителей Херсона попросили быть осторожными в связи с приездом в город президента Украины Владимира Зеленского. «Очень напоминает ситуацию, когда глава преступного режима в апреле приехал в Бучу посмотреть на последствия кровавой провокации, устроенной его боевиками и палачами. Сценарий в Херсоне может быть тот же, ведь планы для этого «артиста» пишут одни и те же сценаристы», — подчеркнули в пресс-службе.

14 ноября стало известно о визите Зеленского в Херсон. Глава государства выступил перед украинскими силовиками. Во время визита он также заявил, что Украина готова к миру.

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Марина Совина
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