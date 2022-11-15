Власти заявили о репрессиях Украины против жителей Херсона

Власти Херсонской области заявили о репрессиях Украины против жителей Херсона

В пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо заявили о репрессиях Украины против жителей Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже есть данные о репрессиях в отношении мирных жителей, просто продолжавших работать в последние месяцы», — говорится в сообщении. В пресс-службе предупредили, что в ближайшее время «можно ожидать любых провокаций». «От высылки из Херсона всех оставшихся жителей до повреждения плотины Каховской ГЭС», — уточнили там.

Помимо этого, жителей Херсона попросили быть осторожными в связи с приездом в город президента Украины Владимира Зеленского. «Очень напоминает ситуацию, когда глава преступного режима в апреле приехал в Бучу посмотреть на последствия кровавой провокации, устроенной его боевиками и палачами. Сценарий в Херсоне может быть тот же, ведь планы для этого «артиста» пишут одни и те же сценаристы», — подчеркнули в пресс-службе.

14 ноября стало известно о визите Зеленского в Херсон. Глава государства выступил перед украинскими силовиками. Во время визита он также заявил, что Украина готова к миру.