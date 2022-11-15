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02:10, 15 ноября 2022Россия

Юрист объяснил порядок действий при получении «грабительских» квитанций за ЖКУ

Юрист Аванесов рассказал о штрафах за выставление завышенных счетов за услуги ЖКХ

Фото: Стрингер / РИА Новости

В случае, если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, необходимо разобраться в причинах. Не исключено, что потребителя пытаются ли вас обмануть — по недосмотру или специально. Об этом ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов рассказал агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что в первую очередь необходимо запросить у исполнителей услуг информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ. В ответе должны быть указаны размер и структура платежа. «Поданное заявление рассмотрят в течение трех дней», — подчеркнул юрист.

По словам Аванесова, для исполнителей, увеличивших сумму платежа по своей вине, предусмотрено наказание. Согласно Правилам оказания коммунальных услуг, в таком случае он будет обязан выплатить штраф в размере 50 процентов от правильной оплаты.

В России анонсировали подорожание ЖКУ с 1 декабря. Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на первый день зимы.

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Екатерина Подвигина
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