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19:19, 15 ноября 2022Путешествия

Турист показал на видео бизнес-класс Emirates с баром и восхитил подписчиков

Пассажир бизнес-класса показал на видео бар на борту Emirates и впечатлил подписчиков

Блогер и путешественник с никнеймом Maxmilespoints показал на видео бар для пассажиров бизнес-класса арабской авиакомпании Emirates и восхитил подписчиков. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

По словам молодого человека, это был первый раз, когда он посетил бар на борту лайнера — место для распития спиртного находится в хвосте самолета Airbus A380. «Там есть диваны, коктейльное меню и бармен, который разливает вам напитки, — отметил турист. — И я думаю, что возможность выпить в баре в самолете — это классный и уникальный опыт». Блогер рассказал, что авиабилет из США в Италию в обе стороны с возможностью посещения бара он приобрел за 90 тысяч миль и 242 доллара (14,6 тысячи рублей).

Видео впечатлило пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Мне бы тоже хотелось выпить Chivas в самолете», «Это так интересно. Снимай побольше подобных видео», «Вау! Это так круто», «Хочу оказаться сейчас там», — высказались они.

Ранее пассажирка пожаловалась на раздвинувшего ноги в самолете мужчину и вызвала споры в сети. Автор поста разместила снимок, на котором нога ее попутчика находится вплотную к ней, выходя за пределы места. Она также сообщила, что ее сосед широко расставил руки, из-за чего она была фактически «вдавлена» в кресло.

Валентина Процкова
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