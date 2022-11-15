В Мелитополе возле жилого дома взорвалось самодельное взрывное устройство

В Мелитополе при взрыве самодельного устройства возле жилого дома пострадал местный житель

В Мелитополе при взрыве самодельного взрывного устройства возле жилого дома пострадал человек, его доставили в реанимацию. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел в 8:40 у жилого дома на бульваре 30 лет Победы. Самодельное устройство сработало в тот момент, когда из подъезда выходил человек. Он получил минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травмы и многочисленные осколочные ранения. Его доставили в реанимационное отделение городской больницы.

Также взрывное устройство повредило окно и балкон квартиры на первом этаже.

25 октября сообщалось, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль возле здания местной телекомпании «ЗаТВ».