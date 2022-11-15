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19:16, 15 ноября 2022Бывший СССР

Боец «Вагнера» назвал метод уничтожения ВСУ в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об ударах артиллерии по позициям ВСУ в промзоне Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Промзона на окраине оккупированного Артемовска — место, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротацию, используя для этого укрытия. Об этом РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер», участвующий в штурме города.

«В промзонах у них подвоз боекомплекта в основном и живой силы», — сказал боец, ведущий воздушную разведку. По его словам, именно по промзоне Артемовска активно ведет огонь российская артиллерия.

«Когда есть возможность обнаружить, мы работаем по ним во время ротации, во время подвоза свежих сил», — поделился он.

Вечером вторника 15 ноября сразу в нескольких регионах Украины прогремели массовые взрывы. В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры страны. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали ситуацию с энергетической инфраструктурой критической.

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Василий Мека
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