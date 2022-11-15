В США прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине из-за зимы

В Пентагоне сообщили, что США продолжат поставлять Украине оружие в зимний период

Соединенные Штаты намерены продолжать поставки военной помощи «так долго, как потребуется». Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

Таким образом чиновник ответил на вопрос о возможном замедлении поставок с наступлением зимы. По его словам, США продолжат работать как с Украиной, так и с западными союзниками, чтобы обеспечить Киев всем необходимым «для успеха на поле боя».

До этого президент США Джо Байден допустил, что темпы специальной военной операции России на Украине могут замедлиться в преддверии зимы.

Ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что через несколько недель США объявят о новом пакете помощи Украине по размеру, аналогичному предыдущим. Он уточнил, что новый транш включает в себя системы противовоздушной обороны. Представитель Белого дома добавил, что эта поставка обладает «критически важным значением» в борьбе против «беспилотников».