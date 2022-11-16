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23:54, 16 ноября 2022Экономика

Компаниям Германии предрекли массовое банкротство

Focus заявил об угрозе банкротства у 300 тысяч немецких компаний

Фото: Unsplash

Более 300 тысяч, или каждая десятая компания в ФРГ, столкнулись с финансовыми проблемами. Об этом заявил журнал Focus, ссылаясь на данные информационной системы Crif.

Число немецких предприятий, оказавшихся под угрозой банкротства, выросло на 15,6 процента по сравнению с мартом. «Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний», — подчеркнул управляющий директор Crif Germany Франк Шляйн. По его мнению, на состояние организаций повлияло и поведение граждан, которые стали экономить.

Согласно прогнозу Crif, Германии грозит массовое банкротство: до конца года могут разориться 14,5 тысячи компаний, в 2023 году это число увеличится до 17 тысяч.

Ранее криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве из-за обостряющегося кризиса ликвидности. Соучредитель и бывший гендиректор криптовалютной FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял свое состояние в размере 16 миллиардов долларов.

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Марина Совина
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