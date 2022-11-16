МИД предложил Польше извиниться за вызов российского посла

Захарова предложила Польше извиниться за вызов российского посла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Варшава должна принести извинения за вызов российского посла в дипведомство Польши после того, как стало известно о взрыве ракеты на польской территории у границы с Украиной. Об этом говорится в ее посте в Telegram.

«Президент Польши назвал падение ракеты "несчастным случаем". Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?» — предложила дипломат.

15 ноября две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства возле украинской границы. В результате два человека погибли. Украина обвиняет в произошедшем Россию, Минобороны страны причастность к происшествию отрицает.