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15:09, 16 ноября 2022Мир

МИД предложил Польше извиниться за вызов российского посла

Захарова предложила Польше извиниться за вызов российского посла

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Варшава должна принести извинения за вызов российского посла в дипведомство Польши после того, как стало известно о взрыве ракеты на польской территории у границы с Украиной. Об этом говорится в ее посте в Telegram.

«Президент Польши назвал падение ракеты "несчастным случаем". Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?» — предложила дипломат.

15 ноября две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства возле украинской границы. В результате два человека погибли. Украина обвиняет в произошедшем Россию, Минобороны страны причастность к происшествию отрицает.

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Виктория Кондратьева
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