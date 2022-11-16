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11:10, 16 ноября 2022Ценности

Женщина вернулась в Россию с вещами на миллион рублей и лишилась их на таможне

Вернувшуюся из ОАЭ женщину лишили вещей Fendi и Сartier на таможне в Пулково

Фото: Пресс-служба СЗТУ / Фонтанка SPB Online

Сотрудники аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге лишили вернувшуюся из ОАЭ пассажирку предметов роскоши, которые она пыталась провезти в багаже. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления в среду, 16 ноября.

В ходе досмотра в России в чемодане пассажирки, имя которой не раскрывается, обнаружили одежду, обувь, украшения, часы и солнцезащитные очки таких люксовых брендов Christian Dior, Fendi, Сartier и других марок. Отмечается, что общая стоимость вещей составила 18 тысяч евро (более миллиона рублей).

Задержанная женщина заявила, что купила предметы гардероба для личного пользования, однако заранее не ознакомилась с правилами перевоза товаров через границу (багаж, стоимость которого составляет более 10 тысяч евро, подлежит таможенному декларированию — прим. «Ленты.ру»). Теперь нарушительнице грозит штраф, равный от одной второй до двукратной стоимости багажа с возможной конфискацией.

Ранее в ноябре работники аэропорта Пулково также изъяли у прилетевшего из Дубая пассажира предметы роскоши, которые он пытался провезти в багаже. Известно, что мужчина пытался ввезти одежду, обувь, аксессуары и украшения люксовых модных домов Chanel, Dior и Louis Vuitton, а также несколько часов марки Hublot, косметику и телефон.

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Майя Пономаренко
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