Россиянина осудили на 8,5 года за попытку заживо сжечь жену и ее сына в гараже

На Алтае осудили на 8,5 года мужчину за попытку заживо сжечь жену и ее сына во время ссоры

В Алтайском крае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 60-летнего местного жителя за попытку заживо сжечь в гараже во время ссоры 64-летнюю гражданскую жену и ее сына. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 сентября 2021 года пьяный мужчина поссорился с возлюбленной, взял канистру с бензином, облил им пол и стены здания, а также женщину и ее сына, а затем поджег. Потерпевшим удалось потушить пламя, однако они получили ожоги.

Известно, что во время пожара была уничтожена постройка на соседнем участке на общую сумму более 90 тысяч рублей. Вину фигурант не признал.