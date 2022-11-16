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12:21, 16 ноября 2022Ценности

Москвичка продала BMW за миллионы рублей и подговорила любовника украсть его

Россиянка продала BMW за пять миллионов рублей и подговорила любовника украсть ее машину

Фото: Andras Vas / Unsplash

Россиянка продала автомобиль марки BMW стоимостью пять миллионов рублей и подговорила любовника украсть ее машину. О подробностях инцидента пишет KP.RU.

Москвич Андрей Федоров приобрел BMW 6 Gran Turismo сразу после осмотра транспортного средства, принадлежавшего 36-летней Екатерине И. Мужчина рассказал, что во время встречи они на месте оформили договор купли-продажи, затем покупатель передал продавцу деньги в ближайшем банке и уехал на новом авто домой в район Щукино.

Однако, по словам жителя столицы, утром он не обнаружил свою новую машину на парковке, на которой он оставил ее прошлым вечером. Пострадавший обратился в полицию, которая в ходе допроса владелицы выяснила, что она придумала схему угона BMW. Оказалось, что возлюбленный россиянки вместе с другом ночью вскрыл иномарку и увез ее в неизвестном направлении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут допросы задержанных и ведут поиск украденного автомобиля. Существует версия, что после угона подозреваемые еще раз перепродали ту же машину.

В ноябре 2020 года россиянка не захотела отдавать элитную машину суду и сидела в ней девять часов.

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Майя Пономаренко
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