Москвичка продала BMW за миллионы рублей и подговорила любовника украсть его

Россиянка продала BMW за пять миллионов рублей и подговорила любовника украсть ее машину

Россиянка продала автомобиль марки BMW стоимостью пять миллионов рублей и подговорила любовника украсть ее машину. О подробностях инцидента пишет KP.RU.

Москвич Андрей Федоров приобрел BMW 6 Gran Turismo сразу после осмотра транспортного средства, принадлежавшего 36-летней Екатерине И. Мужчина рассказал, что во время встречи они на месте оформили договор купли-продажи, затем покупатель передал продавцу деньги в ближайшем банке и уехал на новом авто домой в район Щукино.

Однако, по словам жителя столицы, утром он не обнаружил свою новую машину на парковке, на которой он оставил ее прошлым вечером. Пострадавший обратился в полицию, которая в ходе допроса владелицы выяснила, что она придумала схему угона BMW. Оказалось, что возлюбленный россиянки вместе с другом ночью вскрыл иномарку и увез ее в неизвестном направлении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут допросы задержанных и ведут поиск украденного автомобиля. Существует версия, что после угона подозреваемые еще раз перепродали ту же машину.

В ноябре 2020 года россиянка не захотела отдавать элитную машину суду и сидела в ней девять часов.