Dior перевыпустил сумку принцессы Дианы за 317 тысяч рублей

Сумку, с которой принцесса Диана появилась на Met Gala, перевыпустили ограниченным тиражом

Французский дом моды Christian Dior Couture перевыпустил мини-сумку под названием Lady Dior, с которой покойная принцесса Диана появилась на балу Met Gala в 1996 году. Соответствующей информацией поделилось издание WWD.

Согласно материалу, ограниченный тираж культовой модели из синего атласа, которая украшена множеством страз, составил 200 экземпляров. Отмечается, что стоимость изделия составляет пять тысяч евро (317 тысяч рублей).

Французский ивент-менеджер Франсуаза Дюма в интервью изданию рассказала, что в 1995 году первая леди Франции Бернадетт Ширак попросила ее подобрать для королевской особы подарок. Эксперт выбрала тканевую сумку Dior и упаковала вещь, а затем рассказала о покупке владельцу компании LVMH Бернару Арно, который потребовал вернуть изделие обратно.

Известно, что в модном доме в тот момент работали над экземпляром аналогичной сумки из кожи. Специалисты, которые узнали, для кого предназначен презент, за ночь закончили кожаную версию и прислали ее Дюма. По словам эксперта, с тех пор сумка стала прочно ассоциироваться с леди Ди, а позже модель также переименовали в ее честь.

Ранее в ноябре сумку с рукописной запиской покойной принцессы Дианы продали на торгах за 610 тысяч рублей. Согласно материалу, аксессуар из крокодиловой кожи королевская особа преподнесла подруге, жене греческого судоходного магната Крисанти Лемос. Известно, что женщины встретились на званом ужине в 1996 году. Свой подарок знаменитость сопроводила рукописной запиской.