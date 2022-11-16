Байден назвал причастность России к взрыву в Польше маловероятной

Байден: предварительные данные показывают, что упавшая в Польше ракета не летела из России

Президент США Джо Байден заявил, что предварительные данные опровергают сообщения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — ответил американский лидер журналистам.

В ходе собранной им экстренной встречи с мировыми лидерами Байден заявил, что лидеры стран НАТО и «Большой семерки» (G7) договорились о предоставлении помощи Варшаве в расследовании инцидента с падением ракеты на территорию Польши.

«Мы договорились поддержать расследование Польшей взрыва в сельской местности Польши вблизи украинской границы», — заверил он.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека.