Байден пообещал Польше помощь НАТО и G7 в расследовании падения ракеты

Байден заявил, что НАТО и G7 договорились помочь Польше расследовать инцидент с ракетой

Лидеры стран НАТО и «Большой семерки» (G7) договорились о предоставлении помощи Варшаве в расследовании инцидента с падением ракеты на территорию Польши. Такое содействие пообещал президент США Джо Байден после собранной им экстренной встречи с мировыми лидерами. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы договорились поддержать расследование Польшей взрыва в сельской местности Польши вблизи украинской границы. И я намерен удостовериться, что мы выясним, что именно произошло», — заявил Байден.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Польские власти решили созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей.

Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны. Также ведомство вызвало посла России Сергея Андреева и потребовало «немедленных подробных объяснений».

Минобороны России на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности РФ к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве подчеркнули, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.