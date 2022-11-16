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17:19, 16 ноября 2022Силовые структуры

Правоохранители задержали российскую банду взрывателей банкоматов

Правоохранители задержали пятого члена банды, взрывающей банкоматы в супермаркетах

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

Правоохранители задержали пятого члена банды, которая с 2019 года взрывала и грабила банкоматы в Московской области. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Мужчине удавалось скрываться от правоохранителей до 11 ноября, в то время как его соучастники — уроженцы Молдовы — были пойманы несколькими месяцами ранее. На счету злоумышленников числится шесть инцидентов, ущерб от которых, по предварительной информации, составляет более десяти миллионов рублей. Преступники пробирались в магазины и с помощью неизвестного устройства подрывали банкоматы, а затем забирали из них все наличные. По каждому случаю было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово неизвестные открыли огонь по машине и похитили крупную сумму денег.

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Илона Палей
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