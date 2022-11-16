В европейской стране допустили связь взрыва в Польше с работой ПВО Украины

Минобороны Бельгии заявило, что взрыв в Польше мог стать результатом работы ПВО Украины

Инцидент с ракетами, в результате которого на территории Польши произошел взрыв, мог стать результатом работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Наличие такой связи допустила глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер в своем Twitter-аккаунте.

«Согласно актуальной информации, удары в Польше могли стать результатом (работы) украинских систем ПВО. В Польше могли упасть фрагменты российских ракет и ракет украинских ПВО», — заявила представитель военного ведомства европейской страны.

При этом Дедондер подчеркнула, что данную информацию еще предстоит подтвердить в ходе проведения соответствующего анализа.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщил, что президент США Джо Байден также посчитал взрывы в Польше результатом работы украинской ПВО. По данным агентства, соответствующим мнением американский лидер поделился с представителями партнеров Вашингтона по G7 и НАТО.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства. При этом в Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. Как подчеркнули в ведомстве, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польской государственной границы.

